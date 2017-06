Catarinense representa o Brasil na missa de Pentecostes, no Vaticano

Igreja Católica 04/06/2017 | 12h23 Atualizada em

O catarinense Filipe Oliveira, 23 anos, foi um dos leitores da Missa Papal durante a Solenidade de Pentecostes, realizada neste domingo, 4, na Praça de São Pedro. O seminarista brasileiro participou da Liturgia da Palavra com a leitura de um texto em português, outros idiomas também foram expressados em preces por jovens de todo o mundo. A Pentecostes é considerada a terceira data mais importante da Igreja Católica, depois do Natal e da Páscoa. A celebração é presidida anualmente pelo Papa, no Vaticano.

Em vídeo enviado ao DC, o seminarista expressou sua alegria e gratidão por representar o país no Vaticano e contou como foi a experiência de participar da Missa Papal:

Natural de Lages, na Serra catarinense, Oliveira é seminarista postulante e está há dois anos na Congregação do Santíssimo Redentor, na Província de Porto Alegre, onde reside e estuda Filosofia na Pontifícia Universidade Católica (PUC). Ele participou da missa no Vaticano a convite do Escritório das Celebrações Litúrgicas do Papa.

Foto: Filipe Oliveira / Arquivo pessoal

Pentecostes

Pentecostes é a terceira data mais importante da Igreja Católica. Ela é realizada 50 dias após a Páscoa, em memória a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo e sobre Maria. Segundo Oliveira, é particularmente especial que Pentecostes seja celebrada no coração da Igreja por conta da presença de pessoas de todo o mundo que se entendem, compartilham da mesma fé e rezam juntas.

