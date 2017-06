Borussia Dortmund contrata promessa francesa Dan-Axel Zagadou

Berlim 05/06/2017 | 11h41

Acostumado a recrutar e formar novas promessas do futebol, o Borussia Dortmund anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do jovem zagueiro Dan-Axel Zagadou, que vai deixar o Paris Saint-Germain para assinar o primeiro contrato profissional aos 18 anos.

"Dan-Axel Zagadou vai fazer parte do nosso grupo profissional a partir de julho", comunicou o diretor esportivo do clube alemão, Michael Zorc. O dirigente acrescentou que está convencido das qualidades do atleta.

Formado em Paris, o jovem fazia parte da seleção sub-18 da França e "é considerado um dos maiores talentos do país, com ofertas dos maiores clubes europeus", indicou o Borussia.

Zagadou tem 1,95 metros e vai se juntar ao compatriota Ousmane Dembelé, de 20 anos, que chegou ao clube há um ano e se tornou um dos pilares do time titular.

* AFP