Bombeiros fazem parto durante ação de resgate em Rio do Sul

06/06/2017

Agentes do Corpo de Bombeiros de Rio do Sul fizeram na noite de segunda-feira um parto durante um resgate de barco.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da cidade, a equipe foi chamada por volta das 22h para resgatar uma gestante que tinha entrado em trabalho de parto na localidade de Bonfim, uma das regiões atingidas pela enchente no município.



Antes mesmo de colocá-la na embarcação, a mulher deu à luz a um menino. Cinco soldados atuavam na ocorrência e deram os primeiros atendimentos à mãe e ao bebê.



Em seguida, eles os levaram com o barco até uma unidade do Samu. Depois, foram transferidos para o Hospital Regional Alto Vale, no Centro de Rio do Sul.



Segundo o Corpo de Bombeiros, mãe e filho passam bem.