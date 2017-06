Blumenau registra mais de 190 ocorrências relacionadas à chuva

Geral 06/06/2017 | 17h31 Atualizada em





Deslizamento no bairro Vorstadt, em Blumenau Foto: Eduardo Cristofoli / Arquivo Pessoal

A Defesa Civil de Blumenau já registrou mais de 190 ocorrências relacionadas às chuvas. Destas, pelo menos 120 são de deslizamentos.



Entre as situações de maior gravidade, estão desbarrancamentos que atingiram cinco residências: duas na Rua Pedro Krauss Sênior, no Vorstadt; um na Rua Itapuí, no Garcia; um na Rua Caçapava, no Garcia; e um na Rua Achiles Jacobsen, no Garcia. Apesar do alto número de deslizamentos, não há pessoas feridas. A Defesa Civil atua com cinco equipes monitorando as ocorrências.



Às 17h desta terça-feira, o nível do rio Itajaí-Açu chegou a 8,01 metros, confirmando a previsão feita pelo CEOPS durante a manhã. A expectativa agora é por uma nova análise do órgão, que deve levar em conta a previsão do tempo para os próximos dias.



De acordo com o AlertaBlu, a chuva moderada que começou a cair em Blumenau na tarde desta terça-feira deve se prolongar durante a noite. Na quarta-feira, o panorama se mantém no período da manhã, com precipitação mais fraca e isolada, mas a situação tende a se alterar a partir da tarde, quando a chuva deve ganhar intensidade e há risco de temporal.