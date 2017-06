Blumenau perde para o Botafogo na Liga Ouro, no Rio de Janeiro

Esportes 03/06/2017 | 15h53 Atualizada em

Equilíbrio e detalhe. Duas palavras que parecem distintas, mas simbolizam exatamente o que foi a primeira partida da semifinal entre Basquete Blumenau e Botafogo, na Liga Ouro. Em casa e contando com o apoio da torcida, o Botafogo venceu por diferença Blumenau pelo placar de 82 a 81, no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro (RJ).

O destaque individual da partida foi Gabriel, de Blumenau, que concretizou a sua melhor pontuação na Liga ao converter 28 pontos. Quem também brilhou foi Stocks, que marcou 18. No entanto, no detalhe, o time carioca acabou levando a primeira vitória na melhor de cinco jogos.



O próximo confronto ocorre segunda-feira à noite, às 20h, no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro (RJ). A vitória é fundamental para o Basquete Blumenau, pois desta forma terá a chance de garantir o desfecho da série melhor de cinco jogos em casa.