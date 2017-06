Bebê nasce durante enchente em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí

Chuva 06/06/2017 | 11h31 Atualizada em

Uma mulher de 23 anos deu à luz a um menino após ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros na enchente de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, na noite de segunda-feira. Os soldados precisaram interromper o trajeto de volta para o centro da cidade e descer do barco enquanto chovia. Após alguns minutos do trabalho de parto de Agnes Klann, por volta das 22h, Tyler Felipe Klann nasceu.

Os quatro soldados do Corpo de Bombeiros, que compõem a Força-Tarefa de Canoinhas, no Planalto Norte, foram acionados pouco depois das 18h para atender a jovem. Para localizar a mulher, os bombeiros tiveram que cruzar o rio que transbordou e inundou a cidade. Quando conseguiram chegar à residência, a mulher estava com fortes contrações e foi preciso fazer o parto durante o caminho de volta. Depois que o bebê nasceu, mãe e filho foram conduzidos para o hospital da cidade.

Após atender a ocorrência, os soldados que se envolveram no atendimento precisaram ser resgatados por outra equipe da corporação. O veículo que usavam ficou ilhado foi necessário a ajuda de uma caminhonete para rebocar a viatura.



Nesta manhã, o Tenente Rogge e os soldados Carlin e Barbosa, que atenderam a ocorrência, foram visitar a mãe e o bebê. Tyler nasceu com 3,550 quilos e 49 centímetros. Ambos passam bem.

Chuva atinge Alto Vale do Itajaí

Foto: Sérgio Medeiros / Arquivo Pessoal

A Secretaria de Estado da Defesa Civil divulgou na manhã desta terça-feira, 6, que 27.675 mil pessoas foram afetadas pela chuva em 89 municípios de Santa Catarina. A cidade com situação mais crítica é Rio do Sul, com 21 abrigos ativados atendendo 739 moradores da cidade. Na medição das 9h, o nível rio Itajaí-Açu, localizado na cidade, estava em 10,88 metros na cidade. A barragem de Ituporanga tem cinco comportas abertas no momento e há 1,89 metro de água vertendo. Já a barragem de Taió está com uma comporta aberta e três fechadas, também com o canal extravasor fechado.

*Com informações do Bom dia Santa Catarina

