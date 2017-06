Banksy obrigado a retirar oferta de desenho por voto anticonservador

Londres 06/06/2017 | 07h37

O artista britânico Banksy se viu obrigado nesta terça-feira a retirar uma oferta de desenho por cada voto contra os conservadores nas eleições de quinta-feira, depois da intervenção das autoridades.

Em seu site, o artista, cuja identidade é desconhecida, explica que a Comissão Eleitoral advertiu que sua oferta "invalidaria o resultado das eleições".

"Lamento anunciar que esta promoção, mal-interpretada e legalmente duvidosa, foi cancelada", indicou Banksy.

O artista havia oferecido uma edição limitada de de um desenho de sua autoria aos eleitores de seis circunscrições da região de Bristol (sudoeste), sua cidade.

A oferta era de uma cópia de um de seus desenhos mais famosos, um grafite com o título "A menina do balão". no qual uma menina triste observa um balão em forma de coração que acaba de escapar de sua mão.

Na nova versão do desenho, o balão tem a bandeira britânica.

No Reino Unido é ilegal aceitar presentes ou dinheiro em troca do voto.

