Banco Popular, à beira da falência, será vendido ao Santander

Frankfurt am Main 07/06/2017 | 06h16

O espanhol Banco Popular, que o Banco Central Europeu (BCE) considera em estado de "falência ou de falência provável", será vendido de forma imediata ao Banco Santander por um euro, anunciou a instituição monetária.

"A deterioração significativa da liquidez do banco nos últimos dias levou a estabelecer que a entidade não conseguiria, em um futuro próximo, pagar suas dívidas ou honrar seus compromissos", explica o BCE em um breve comunicado.

O BCE informou que, em virtude do artigo 18 do Mecanismo Único de Resolução (MUR), o Banco Popular, que desabou na Bolsa nos últimos dias, estava à beira da falência.

Esta é a primeira decisão do tipo adotada pelo BCE.

O MUR adotou um plano que "implica a venda" do Banco Popular ao Santander, indica o comunicado.

A direção do MUE informou nesta quarta-feira que transferiu "todas as ações instrumentos de capital do Banco Popular para o Banco Santander" por um euro.

Isto significa que o Banco Popular "operará em condições normais de mercado como membro solvente e com liquidez do grupo Santander com efeito imediato".

O ministro espanhol da Economia, Luis de Guindos, ressaltou que a compra acontecerá "sem o uso de recursos públicos".

"A operação acontece sem o uso de recursos públicos e sem que aconteça, portanto, um eventual contágio entre risco soberano e bancário, como ocorreu em épocas passadas", declarou o ministro.

Sétimo banco espanhol em termos de capitalização, o Banco Popular continua sofrendo os efeitos dos "ativos tóxicos" - bens imobiliários de particulares ou promotores incapazes de reembolsar os empréstimos - acumulados desde a crise internacional de 2008.

Os bens vendidos com perda obrigaram o Banco Popular a fazer uma reserva de 5,7 bilhões de euros em 2016, o que provocou um prejuízo líquido de EUR 3,5 bilhões.

Na semana passada, o Banco Popular perdeu metade de seu valor na Bolsa de Madri. Antes da suspensão da cotação, a ação tinha valor de apenas 32 centavos de euro.

