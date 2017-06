Bacsinszky e Ostapenko fazem a primeira semifinal de Roland Garros

Paris 06/06/2017 | 15h47 Atualizada em

A francesa Kristina Mladenovic, que tinha eliminado a atual campeã de Roland Garros, Garbiñe Muguruza, foi eliminada pela suíça Timea Bacsinszky por um duplo 6-4, nesta terça-feira, nas quartas de final da competição.

Leia mais:

Paulão pede atenção ao Vasco para evitar novos pênaltis marcados

Carro com funcionários do Grêmio sofre acidente no caminho a Chapecó

Elano confirma mudanças no Santos e promete cobrança por igual



Bacsinszky chegou pela segunda vez na carreira às semifinais do torneio, onde vai enfrentar a letã Jelena Ostapenko, que superou a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 4-6, 6-2 e 6-2.

– Me sinto privilegiada por poder jogar uma segunda semifinal em Roland Garros – afirmou Bacsinszky após o triunfo, lembrando a derrota para a americana Serena Williams há dois anos.

– Hoje foi difícil. No início, tínhamos um tempo bom, mas depois choveu e tinha muito vento, a terra batia nos olhos. Tive que me esforçar para continuar concentrada – lembrou a medalhista de prata no torneio de duplas do Rio-2016.

A eliminação de Mladenovic deixa a responsabilidade de um francês na competição nas costas de Caroline Garcia, que na quarta-feira joga contra a tcheca Karolina Pliskova, para tentar conseguir um título para o país sede da competição.

Ostapenko segue aventura