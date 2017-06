Avião militar desaparece com 116 pessoas a bordo em Mianmar

Sem comunicação 07/06/2017 | 09h11 Atualizada em

Um avião militar de Mianmar com 116 pessoas a bordo desapareceu nesta quarta-feira (7) quando voava entre a cidade de Myeik, no sul do país, e Yangon. A informação foi divulgada pelo Exército do país.

"A comunicação com a aeronave foi perdida às 13h35min (4h5min, no horário de Brasília) quando estava 20 milhas a leste da cidade de Dawei", afirmou o Exército, em nota.

Estariam a bordo 105 passageiros e 11 tripulantes. O contato foi perdido quando a aeronave sobrevoava a região de Dawei, sudeste de Mianmar, perto do mar Andaman.

O avião decolara um pouco antes da cidade de Myeik, sul de Mianmar, e deveria pousar em Yangun, a capital econômica do país.

"Realizamos operações de busca e resgate com o apoio de aviões e navios militares", completou o comando das Forças Armadas.

* AFP