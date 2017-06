Arrecadação de maio em SC foi apenas 1,81% maior do que o mesmo mês em 2016

Moacir Pereira 03/06/2017 | 07h00 Atualizada em

Má notícia para o Tesouro estadual. A arrecadação de maio foi apenas 1,81% maior no comparativo com o mesmo mês de 2016. Uma das explicações: abril teve apenas 14 dias úteis, em função dos feriadões, reduzindo o comércio e a produção; e também as paralisações que frearam setores econômicos do Estado.



As quedas

O secretário adjunto da Fazenda, Renato Lacerda, esclareceu que os setores com maiores quedas da receita foram energia, combustíveis e bebidas e "não foi pior porque o comércio varejista teve boa atuação".

No acumulado ao ano, a arrecadação cresceu apenas 5%. Houve, também, segundo o secretário, redução de 12% nos repasses do governo federal.

Corrupção

Fundador da premiada Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, o professor e advogado Carlos Ari Sunfelf estará na próxima terça-feira em Florianópolis. Considerado uma das maiores autoridades no país em ética pública, vem ministrar palestra sobre combate à corrupção e Direito Administrativo, a convite dos professores Pedro Niebuhr e José Sérgio Cristóvam, da UFSC.

Ação criminosa

Depois de percorrer 1,1 mil quilômetros no Oeste catarinense levantando dados, o engenheiro Ricardo Saporiti definiu como "criminosas" as operações tapa-buracos executada nas rodovias estaduais pelas administrações regionais do Estado. Limitam-se a coberturas improvisadas que desaparecem na primeira chuva.

Barragem ameaçada

Ocupada por índios desde 2015, que impedem o acesso de autoridades, a casa de máquinas da barragem de José Boiteux está parcialmente destruída e totalmente inoperante. Em caso de emergência e se as chuvas voltarem, a situação se agravará no Vale do Itajaí. Inteirado dos riscos, o deputado Jean Kuhlmann (PSD) se reuniu com o secretário da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli. Foi informado que, se o rio Itajaí-Açu tivesse passado de nove metros, Blumenau seria gravemente atingida.



