Ariana Grande retoma turnê mundial após atentado de Manchester

Foto: AFP PHOTO / ONE LOVE MANCHESTER / DAVE HOGAN

A cantora americana Ariana Grande reinicia nesta quarta-feira em Paris sua turnê mundial interrompida após o atentado de Manchester com um show sob forte esquema de segurança.

A polícia montou um plano especial de segurança, devido a um "contexto simbolicamente forte". O anúncio foi feito na terça-feira, horas antes de um policial ser atacado por um homem que havia jurado lealdade ao grupo Estado Islâmico (EI) em frente à catedral de Notre Dame de Paris.

O tráfego está proibido nesta quarta-feira perto da sala de espetáculos de Bercy, onde Arina se apresentará, e a polícia apoiará os agentes de segurança para revistar o público, de acordo com a prefeitura. Haverá patrulhas à paisana nas áreas de espera ao redor do local do show.

Em 22 de maio, um suicida explodiu uma bomba na saída de um show da cantora americana no Manchester Arena, deixando 22 mortos, incluindo sete crianças, e mais de uma centena de feridos. O ataque foi reivindicado pelo Estado islâmico.

Após o ataque, a cantora voltou para a Flórida e cancelou os concertos previstos em Londres, Bélgica, Alemanha, Polônia e Suíça. No domingo passado, participou de um grande show beneficente em Manchester, acompanhado por outras estrelas como Justin Bieber, Katy Perry e Coldplay.

A cantora voltará a se apresentar na sexta-feira na cidade francesa de Lyon, antes de continuar sua turnê por Portugal, Espanha, Itália, Brasil, México e Filipinas, entre outros países.

