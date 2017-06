Arábia Saudita e Emirados querem mudança de política no Catar, não de regime

Dubai 07/06/2017 | 08h02

Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos querem uma "mudança de política" e não uma mudança de regime no Catar, afirmou o ministro das Relações Exteriores de Dubai.

"A envergadura da atual crise é bastante substancial", disse Anwar Gargash em uma entrevista à AFP.

"Esta crise não é sobre uma mudança de regime no Catar, e sim sobre a necessidade de uma mudança de política em Doha, que deve parar de comportar-se como campeão do extremismo e do terrorismo na região", completou.

