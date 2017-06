Apesar do revés, jogadores do Figueirense confiam em trabalho

Série B 06/06/2017 | 23h30 Atualizada em

O Figueirense chegou a três jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, o Alvinegro foi derrotado por 2 a 1 para o Internacional. O resultado no Orlando Scarpelli poderia ser frustrante. No entanto, os jogadores do Furacão demonstraram não estarem abalados. Isso porque o Figueira foi combativo e passou perto de vencer o duelo. Faltou o gol que o Inter fez no segundo tempo.

— Tivemos algumas oportunidades no segundo tempo e não aproveitamos. No contra-ataque o Inter acabou fazendo o gol da vitória, mas a gente continua trabalhando. É pensar no ABC, reverter esse resultado e buscar a vitória fora de casa — disse o atacante Henan, autor do tento preto e branco na noite desta terça.

Na terça passada, também no Scarpelli, o Figueirense perdeu por 2 a 0 para o Boa. Não ganhar dois jogos seguidos em casa e despencar da zona de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro para a metade inferior da classificação é preocupante. No entanto, Robinho tem confiança que o futebol apresentado, principalmente ante os colorados, será o suficiente para fazer com que o conjunto alvinegro retome as vitórias no torneio.

— Preocupa um pouco (a situação), mas tenho certeza que o time sai de cabeça erguida pelo trabalho feito de campo. Se for puxar as estatísticas, com certeza tivemos mais finalizações e posse de bola. Acho que está faltando caprichar mais na finalização. Estamos tendo chance, e matar as jogadas nos contra-ataques. Os gols que tomamos foram assim — afirmou, também à rádio CBN Diário.

Na próxima rodada, a sexta da Série B, o Figueirense vai a Natal (RN). O confronto das 19h de sábado é contra o ABC.