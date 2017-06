Apesar das divergências, ministros do TSE têm momentos de descontração

Trégua na tensão 07/06/2017 | 12h47 Atualizada em

Em meio a divergências, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que julgam a ação contra a chapa Dilma Rousseff-Michel Temer tiveram, na manhã desta quarta-feira (7), alguns momentos de trégua.

O ministro relator do caso, Herman Benjamin, provocou risos ao usar a expressão "inferninhos" para citar estabelecimentos noturnos envolvidos nas denúncias de lavagem de dinheiro na campanha de 2014. Diante dos olhares surpresos dos demais ministros, ele explicou que essa era a forma usada pelas testemunhas para citar os "donos de cabarés".



A fala de Herman amenizou o clima pesado no julgamento. Minutos antes, o presidente da Casa, Gilmar Mendes, o chamou de "falacioso" por incluir depoimentos da Operação Lava-Jato no processo. E foi o próprio ministro Gilmar quem alimentou a descontração:

— Vossa excelência não teve que fazer investigações (nestes locais)?

Herman respondeu que, nesse caso, não usou os "poderes de provas".

— Não expandiu, então? — continuou Gilmar, referindo-se à busca de mais provas.

A resposta de Herman foi ainda mais desconcertante:

— Não, mas se vossa excelência quiser propor..."

Diante de um silêncio, Herman completou:

— Imagino que não.

"Só os índios não conectados não sabiam"

Na defesa da análise de informações da Lava-Jato no processo, Herman Benjamin voltou a causar risadas do plenário. Ele argumentou que não era nada surpreendente incluir os depoimentos da operação, que sempre foram "públicos" e "notórios".

— Só os índios não conectados da Amazônia não sabiam que os executivos da Odebrecht tinham feito delação premiada — afirmou.

O representante do Ministério Público no julgamento, o vice-procurador geral Nicolao Dino, alinhado ao relator, não segurou o riso.

Herman recorreu ao instrumento do "fato público e notório" para defender as citações de denúncias da Lava-Jato.

— Há aqui algum estudante que não sabe que a Odebrecht foi investigada pela Lava-Jato?", perguntou.

Ele ainda expôs num telão trecho da lei complementar número 64, de 18 de maio de 1990, que no seu artigo 23 estabelece que o "tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções".

O ministro relator aproveitou a presença de estudantes de faculdades de direito de Brasília de outros Estados para fazer críticas indiretas aos ministros que rebatem seus argumentos, especialmente Gilmar Mendes e Napoleão Nunes Filho. Vez ou outra, recomendou aos estudantes "clicar" no site do TSE para verificar as provas do processo.

— Os estudantes que estão aqui façam, se tiverem tempo, o exercício de verificar se eu cumpri ou descumpri os critérios que adotei — disse.

"Encantado com a fala"

A trégua foi para o espaço logo depois, quando Herman começou a apresentar seu posicionamento sobre o vazamento de delações. Gilmar Mendes interrompeu o relator para pedir que ele fosse mais sucinto, embora estivesse "encantado" com a fala de Herman. O relator contra-atacou:

— Presidente, não quero deixar aqui de ler pontos que podem causar divergências no julgamento.

— Todos nós temos encantamento pelo que Vossa Excelência fala — voltou a ironizar Gilmar.

Em seguida, Herman demonstrou irritação e chegou a observar que está doente, com aparente gripe:

— Vossa excelência pode estar encantado, mas eu não estou. Quem está falando sou eu. Com o desgaste de minha saúde, não posso falar muito — afirmou Herman.

Por fim, os ministros entenderam que um vazamento de delação não anulava as provas.

— Também estou encantada com a fala do ministro Herman e não estou tendo nenhuma dificuldade para entendê-lo. O vazamento não implica ilicitude da prova — disse a ministra Rosa Weber, que não tinha até ali participado das divergências ou dos momentos de trégua.