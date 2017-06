Apesar das chuvas em Lages, Festa do Pinhão está confirmada e começa nesta sexta

chuva em SC 06/06/2017 | 10h47 Atualizada em

Chuva na Festa do Pinhão já é quase uma tradição do evento

Chuva na Festa do Pinhão já é quase uma tradição do evento Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Lages é o município da Serra catarinense mais afetado pelas chuvas dos últimos dias, mas a programação da Festa do Pinhão não será afetada - o evento está confirmado e começa nesta sexta-feira (9) com o Festival Raízes, que reúne no palco Amado Batista, Mano Lima, Joca Martins e Felipe e Falcão.

— Tá tudo mantido, não vai mudar. Independente dos problemas que aconteceram, que são de força maior, a festa não pode parar porque ela própria vai ajudar na recuperação. Pra região, é muito importante economicamente — tranquiliza Beto Ody, diretor da empresa realizadora da festa.

O diretor relembra que a chuva já é quase uma tradição da festa. Neste ano, uma das novidades na estrutura é a cobertura parcial do portal de entrada, que terá capacidade para abrigar ao mesmo tempo até 500 pessoas que esperam nas filas. Parte da estrutura do evento também é coberta.

Desde quinta-feira a cidade decretou situação de emergência. Segundo assessoria de comunicação da Defesa Civil de Lages, desde 2011 a cidade não registrava uma cheia tão intensa como essa. Com mais de 406 milímetros (mm) de chuva registrados em 14 dias, dos quais 91mm apenas das 18h de domingo às 18h desta segunda, a quantidade de chuva em duas semanas é o equivalente a mais de três meses na cidade.



Leia mais:

Com a situação mais crítica da Serra, Lages tem 12 bairros afetados e 270 pessoas desabrigadas pelas cheias



Quatro razões para ir à Festa Nacional do Pinhão, em Lages



Leia as últimas notícias de Entretenimento no DC