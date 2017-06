América Latina trabalha em código de conduta para frear desperdício de alimentos

Santiago 07/06/2017 | 19h18

Com o objetivo de frear o "imoral" desperdício de alimentos, a América Latina trabalha para promover um "código de conduta" que unifique critérios para reduzir as perdas na indústria alimentícia, afirmaram nesta quarta-feira, em Santiago, especialistas da FAO.

A região, que desperdiça 30% do total de sua produção de alimentos, pretende contribuir para frear o descontrole global que impera na hora de ativar mecanismos para evitar que se percam alimentos que podem erradicar a fome, disse à AFP Tania Santivañez, coordenadora regional de sistemas alimentares da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

A América Latina vai promover no Comitê de Segurança Alimentar Mundial da FAO em julho um "código internacional de conduta", que busca harmonizar critérios e apontar os papéis e as responsabilidades do Estado, das empresas e de distribuidores (e outros atores da rede de produção e reprodução) que permita que os países gerem normas" efetivas, explicou a especialista.

Santivañez e especialistas de vários países reunidos nesta semana em Santiago no terceiro diálogo regional sobre prevenção e redução de desperdícios de alimentos, trabalharam na capacitação de parlamentares que legislarão sobre a problemática na região.

Eve Crowley, representante da FAO no Chile, destacou que na América Latina "o que se perde e desperdiça nos alimentos somente durante venda é mais do que o necessário para alimentar todas as pessoas que passam fome na região", aproximadamente 36 milhões de pessoas.

"É imoral ter esse nível de desperdício", afirmou.

Santivañez lembrou que na América Latina se perdem 127 milhões de toneladas de alimentos por ano, um número que pode ser reduzido à metade em 2030 para cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável.

* AFP