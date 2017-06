Amaq serve como agência de propaganda do Estado Islâmico, avaliam especialistas

Terrorismo 07/06/2017 | 11h36 Atualizada em

Múltiplos anúncios e ataques em vários continentes: de Manchester a Melbourne, passando por Somália, Indonésia, Egito, Manila, Londres e Irã, os últimos dias foram marcados por uma série de ataques reivindicados pelo Estado Islâmico (EI). E a maioria dos atentados foi atribuída ao grupo extremista pela agência de notícias Amaq, criada pelo próprio EI.



Embora tente adotar os códigos dos meios de comunicação internacionais, a Amaq serve como um instrumento de propaganda, segundo especialistas, embora os serviços antiterroristas considerem as reivindicações confiáveis.

— A multiplicação de reivindicações nos últimos dias coincide com a multiplicação dos ataques — disse à AFP Mathieu Guidère, especialista nos grupos islamitas.

As reivindicações da Amaq correspondem a atos inspirados, guiados ou organizados pelo EI "porque (eles) não podem se dar ao luxo de mentir sobre um ataque ou reivindicar ataques que não foram executados em seu nome.

— Se fosse o caso, seriam motivo de risada de todos os grupos extremistas. É a sua credibilidade que está em jogo — diz Guidère.

Substituir o Twitter



Thomas Jocelyn, do centro de reflexão Foundation for Defense of Democracies, em Washington, afirmou que não há indícios sobre reivindicações falsas do EI por meio da Amaq.



— Pode ser que às vezes exagerem ou tenham problemas, mas não há nenhum exemplo de uma reivindicação claramente inexata — assinalou Jocelyn.



Durante o apogeu do califado autoproclamado pelo EI nos territórios que controlava na Síria e no Iraque, a comunicação do grupo estava centralizada e sob controle dos poderosos chefes. Agora, está descentralizada e mais rápida, considerou Guidère.

— Criaram uma nova maneira de reivindicar (ataques) — assinalou. — Antes, precisavam da autorização do comando central. Agora, como perdem terreno em várias frentes, a Amaq conta com vários correspondentes descentralizados que têm o poder de reivindicar ataques em nome do EI.

Segundo Guidère, "foram feitos chamados a todos os seus apoiadores, em todo o mundo, para estimulá-los a agir para mostrar que não estão derrotados, apesar dos reveses na Síria e no Iraque".

— Querem demonstrar que seguem ativos fora das terras do califado, e que o número de combatentes fora do califado é mais importante do que dentro.

Para que o grupo reivindique um atentado, deve existir um vínculo entre o EI e o extremista que executou, explicou à AFP Romain Caillet, especialista no tema.

— Ou os organizaram diretamente, ou há elementos suficientes para que estejam convencidos de que guiaram ou inspiraram o autor do ataque. Pode ser um vídeo, mensagens ou uma ligação — apontou. — A Amaq foi criada pelo Estado Islâmico para substituir as contas do Twitter que utilizava antes e foram encerradas.

Entretanto, não se sabe em detalhes como a Amaq funciona, apesar dos depoimentos de alguns antigos membros que deixaram o grupo ou de integrantes detidos e interrogados.

Eles a descrevem como um organismo importante do EI, com muitos recursos e considerado crucial pelos chefes do grupo.

Na semana passada, foi anunciada nas redes sociais a morte de um dos fundadores da Amaq, o sírio Rayan Machaal, em um bombardeio da coalizão internacional comandada pelos Estados Unidos. A informação não foi confirmada até agora.

