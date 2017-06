Aliança árabe-curda anuncia início de "grande batalha" para recuperar Raqa

Hazima 06/06/2017 | 06h22

As Forças Democráticas Sírias (FDS), formadas por combatentes árabes e curdos e apoiadas por Washington, anunciaram nesta terça-feira o início da "grande batalha" para retomar do grupo extremista Estado Islâmico (EI) seu principal reduto na Síria, Raqa.

"Declaramos hoje o início da grande batalha para libertar a cidade de Raqa, a capital (...) do terrorismo", declarou o porta-voz das FDS, Talal Sello, à imprensa na localidade de Hazima, ao norte de Raqa.

Na manhã desta terça-feira, a aliança árabe-curda atacou Raqa a partir do norte, oeste e leste, de acordo com Sello.

"Com os aviões da coalizão internacional e as armas de ponta que nos forneceram, vamos retomar Raqa do Daesh", afirmou Sello à AFP, usando o acrônimo do EI em árabe.

* AFP