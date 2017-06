"A prefeitura sozinha não tem condição de dar uma resposta à comunidade" diz prefeito de Lages

Chuva em SC 06/06/2017 | 19h24 Atualizada em

Prefeito de Lages, Antonio Ceron Foto: Nilton Wolff / O Goleador

A prefeitura de Lages montou uma sala de situação na rodoviária da cidade, de onde atender aos chamados da população. Foi lá, na tarde desta terça-feira, 6, que entrevistamos o prefeito do município, Antonio Ceron sobre a recuperação das regiões atingidas. Leia abaixo:



O senhor está atrás de recursos nos governos estadual e federal para a recuperação da cidade?

Evidente que sim, mas a decretação da situação emergência na última sexta-feira já sinaliza isso. Temos até quarta-feira que vem para fazer os levantamentos. Temos 1,6 mil quilômetros no interior da cidade e todas as estradas foram afetadas. Há pontes embaixo da água. Até quarta-feira vamos enviar os dados para o governo do Estado e Brasília para tentar recursos porque, efetivamente, a prefeitura sozinha não tem condição de dar uma resposta à comunidade.

Alguns moradores pedem a liberação do FGTS. O senhor pretender buscar isso?

Conversamos internamente sobre isso. Mas temos prazo até quarta-feira para dar esses encaminhamentos. O que estiver ao nosso alcance, a prefeitura vai fazer para aliviar o sofrimento da população.

Em que parte da cidade está o problema maior?

Nas regiões dos rios Carahá e Ponte Grande (bairros Habitação, Caça e Tiro, Universitário, Guarujá, São Vicente e Passo Fundo). São pontos que ainda têm muita água.

Há previsão de chuva para quarta e quinta-feira?

Não é de uma intensidade tão grande, seria razoável numa época normal. Com os rios cheios e a terra encharcada, preocupa. Na sexta-feira já está previsto tempo bom, só que chegou uma informação não muito boa de que na próxima quarta-feira a chuva pode voltar.

