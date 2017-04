Veja como será a final do The Voice Kids neste domingo

Música 02/04/2017 | 11h18 Atualizada em

A partir das 13h deste domingo o público poderá escolher o vencedor do The Voice Kids deste ano. Com apresentações individuais já no início do programa, cada um dos finalistas terá somente mais uma chance de mostrar todo o talento no palco, e de voltar para a casa com um contrato e R$ 250 mil no bolso. Mas antes mesmo do resultado, o programa terá apresentações dos técnicos e convidados especiais.

Conheça os finalistas desta edição:



Time Victor & Leo

Juan Carlos Poca



Time Brown

Valentina Francisco



Time Ivete Sangalo

Thomas Machado

