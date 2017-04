Tribunal vai revisar sentenças contra Parlamento venezuelano

Caracas 01/04/2017 | 08h16

O máximo tribunal venezuelano irá revisar duas sentenças, com as quais assumiu as faculdades do Parlamento e retirou a imunidade de seus deputados, segundo um acordo entre os poderes públicos anunciado na madrugada deste sábado.

Os representantes dessas instituições decidiram "exortar o Supremo Tribunal de Justiça a revisar as decisões (...) com o propósito de manter a estabilidade institucional e o equilíbrio de poderes mediante os recursos contemplados na ordem jurídica venezuelana", diz o texto.

axm/fj/lb