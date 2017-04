Torcedores da Chapecoense estão ansiosos para a partida contra o Atlético Nacional

Recopa 03/04/2017 | 11h25 Atualizada em

Os torcedores da Chapecoense desde cedo desfilavam orgulhosos com a camisa do Verdão pelas ruas do Centro de Chapecó nesta segunda-feira. À espera pelo grande jogo da Recopa Sul-Americana, terça-feira, às 19h15min, contra o Atlético Nacional, a ansiedade toma conta. E a emoção também. A partida contra o time de Medellín, Colômbia, será o primeiro desde o acidente com o avião da Chapecoense, em novembro do ano passado. Os irmãos catarinenses esperam retribuir à altura o carinho recebido em terras colombianas após a tragédia que deixou 71 mortos.

Pelas ruas de Chapecó, cartazes estão espalhados com dizeres de boas-vindas vindas aos irmãos de Medellín. A delegação do Atlético Nacional chega na tarde desta segunda-feira no Oeste, e será recebido com pompa no aeroporto da cidade. Depois, sairão em carreata até o hotel.

— Eu estou indo para o aeroporto recepcioná-los. E amanhã vou ao jogo com toda a minha família — disse Kiko, de 42 anos, sócio da Chape.

Kiko, como prefere ser chamado, quer retribuir um pouquinho o que Chapecó recebeu dos colombianos.

— Tudo o que fizermos ainda será pouco — disse, emocionado.

A partida entre Chapecoense e Nacional já está com ingressos esgotados. Nesta terça-feira, dia do jogo, estão programados eventos Centro da cidade. Na praça Coronel Bertaso, está sendo montado o palco da FanFest, que acontece a partir das 14h30min, com shows e o ensaio da música Um dia especial, que será cantada na Arena Condá antes do jogo.

Confira a programação completa:



Segunda-feira



13h45- Chegada da delegação do Atlético Nacional no aeroporto Serafim Enoss Bertaso. Haverá banho da aeronave pelos dois caminhões de bombeiros. Nas chegada os jogadores devem receber medalhas de agradecimento com os dizeres Atlético Nacional campeão mundial de solidariedade. Eles vão passar por um corredor de bandeiras enquanto a banda da Polícia Militar vai tocar.



14h-Carreata com a delegação do Atlético Nacional até hotel Mogano Premium. Pessoas podem levar bandeiras e acenar no trajeto.



14h30- No hotel cada integrante da delegação vai receber um Desbravador de Cristal e uma carta de agradecimento assinada pelo prefeito Luciano Buligon.



17h15- Chapecoense treina no Centro de Treinamentos da Água Amarela.O prefeito de Medellín, Frederico Gutiérrez Zuluaga ainda deve visitar o local onde ficará o Parque Medellín e a Aurora Alimentos.



18h- Atlético Nacional treina na Arena Condá, com portões fechados.19h- Homenagem na Câmara de Vereadores ao prefeito de Medellín, Frederico Gutiérrez Zuluaga.

Terça-feira



14h30- Lançamento da pedra fundamental do Parque Medellín, no loteamento Avenida, com a presença do prefeito de Medellín, Frederico Gutiérrez Zuluaga.



14h30 –Fanfest- Concentração na Praça Coronel Bertaso com show com a banda Mister Magoo, DJs, telão, e ensaio da música Dia Especial.



17h10- Caminhada- Trio Elétrico conduz a torcida em caminhada da Praça Coronel Bertaso até a Arena Condá.



17h30- Abraço na Arena Condá – Torcedores vão se dar as mãos e abraçar o palco de jogo.



18h15- Show de Agradecimento – Homenagem à solidariedade recebida pela Chapecoense, em especial aos torcedores do Nacional de Medellín. Será executada a música Dia Especial pelo seu compositor, Duca Leindecker, ex-Cidadão Quem. Neste momento haverá uma coreografia nas arquibancadas com os torcedores vestindo branco. Será apresentada uma cápsula do tempo que vai receber cartas dos torcedores dos dois times e ficará no parque Medellín, construído em Chapecó, para ser aberta daqui a 43 anos.



19h15- Inicia a partida entre Chapecoense e Atlético Nacional.



20h- Depoimentos de personalidades que serão exibidos no intervalo, entre eles Zico e Denílson.



21h- Show de fotos de artifício e abraços entre torcedores e jogadores dos dois times, além de uma narração de gol do jornalista Rafael Henzel, um dos sobreviventes da tragédia com o avião da LaMia.



