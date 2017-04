Sertanejos dominam a semana de shows em SC. Confira a agenda

Programe-se 03/04/2017 | 12h00 Atualizada em

Esta semana é de sertanejo de primeira em diversas cidades catarinenses. Fernando & Sorocaba, Bruno & Marrone, Victor & Leo e Lucas Lucco farão shows no fim de semana. Na Capital, Ney Matogrosso se apresenta nesta terça-feira e a paraense Dona Onete, no sábado.



Veja as informações destes e outros eventos:



Ney Matogrosso, em Florianópolis

Foto: Jefferson Botega / Agencia RBS

O cantor volta à Capital para apresentar a turnê Atento aos Sinais. Ingressos já estão esgotados.

Quando: terça-feira (4), a partir das 21h

Onde: Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina (Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Trindade)

Quanto: ingressos esgotados

Lançamento do CD Yrupa Purahéi - Canções das Margens do Rio, em Florianópolis

Contemplando diversos gêneros, regiões, compositores contemporâneos e tradicionais, o álbum é um projeto de músicos das fronteiras entre Paraguai, Argentina e Brasil: Romy Martínez (vocais), Chungo Roy (piano) e Maiara Moraes (flauta).

Quando: terça-feira (4), a partir das 2oh

Onde: Teatro Álvaro de Carvalho - TAC (Rua Marechal Guilherme, 26 - Centro)

Quanto: R$20



Mostra EmCenaCatarina 2017

Foto: Cristiano Prim / Divulgação

Comemorando 17 anos, a Mostra apresenta a pluralidade da produção catarinense em artes cênicas. O circuito inicia em abril pela região Oeste e vai até setembro, percorrendo todo o Estado. Na programação, estão a peça teatral A Luva e a Pedra, do Grupo Teatro em Trâmite, o espetáculo de dança contemporânea Recluso, de Elke Siedler e Diogo Vaz Franco, e a performance em dança O pior de mim, de Monica Siedler com o VJ Bruno Bez. Horários e locais em cada cidade podem ser conferidos aqui.

Quando: de segunda-feira até domingo (9/4), sempre às 20h

Onde: Chapecó, Concórdia, Joaçaba, São Miguel do Oeste, Tubarão e Xanxerê

Quanto: gratuito.

O fotógrafo do Contestado, em Porto União

Foto: Claro Gustavo Jansson / Divulgação

Fruto do trabalho de Rosa Maria Tesser, que pesquisou por quase dois anos e meio a vida do fotógrafo Claro Gustavo Jasson. O acervo do profissional tem 2,5 mil imagens que retratam diversos momentos da história do Brasil, com destaque para a Guerra do Contestado.

Quando: quinta-feira (6) até dia 22/4

Onde: Armazém 1 - anexo à Estação União (Praça Hercílio Luz, s/nº, Centro)

Quanto: gratuito.

Fernando & Sorocaba, em Biguaçu

Foto: Cadu Fernandes / Divulgação

A dupla vem com seu repertório autoral repleto de sucessos em um espetáculo com muita tecnologia e efeitos especiais.

Quando: sexta-feira (7), a partir de 21h30

Onde: Centro de Eventos Petry (Rod. BR 101, Km 193)

Quanto: a partir de R$60. Ingressos disponíveis na bilheteria do Petry, nas lojas Koerich ou nos sites Minha Entrada e Blueticket. Desconto de 30% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso pelo Blueticket.

Dona Onete, em Florianópolis

Foto: Julia Rodrigues / Divulgação

A cantora paraense Dona Onete gravou o primeiro disco em 2012, aos 72 anos. Hoje aos 77 está no auge da carreira, colhendo os frutos de Banzeiro, seu mais novo álbum, repleto de boleros, carimbós e banguês. Também haverá apresentação do grupo Cores de Aidê e Coco Gabiroba.

Quando: sábado (8), a partir das 20h

Onde: Babilônya Club (Av Pref. Acácio Garibaldi São Tiago, 1643 - Estrada da Joaquina)

Quanto: R$50 (meia entrada social, mediante doação de 1kg de alimento não perecível). Ingressos antecipados no site Sympla.

Bruno & Marrone, em Joinville

Foto: bruno e marrone / divulgação

Os fãs do norte do Estado poderão ver a dupla de Dormi na Praça e diversos outros sucessos, uma das referências na música sertaneja há pelo menos 20 anos.



Quando: sexta-feira(7), a partir das 22h

Onde: Joinville Square Garten (Av. Santos Dumont, 2625 - Santo Antônio)

Quanto: a partir de R$60 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível). Disponível no site Ingresso Nacional.

Apresentação da Escola de Teatro Bolshoi, em Tubarão

Foto: Cleber Gomes / Divulgação

Única extensão da renomada Escola de Teatro Bolshoi fora da Rússia, o grupo joinvilense faz apresentação inédita no Sul do Estado.

Quando: sábado (8), às 19h

Onde: Estacionamento do Farol Shopping (Av. Marcolino Martins Cabral, 2525 - Aeroporto)

Quanto: gratuito.

Victor & Leo, em Blumenau

Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Os irmãos trazem suas modas de viola e baladas românticas para o público blumenauense.

Quando: sábado (8), a partir das 21h

Onde: Parque Vila Germânica (R. Alberto Stein, 199 - Velha)

Quanto: a partir de R$40. Antecipados disponíveis no site Ingresso Nacional.

Lucas Lucco, em São João Batista

Foto: MARCELO TABACH / TV Globo/Divulgação

A jovem estrela do sertanejo e do arrocha se apresenta na 9ª Paella dos Amigos.

Quando: sábado, a partir das 12h

Onde: Complexo Aquático Banda Musica (Rodovia SC410, Km19)

Quanto: R$50 (feminino) e R$70 (masculino). Disponível no site Ingresso Nacional.

