Serginho Rodrigues (PTB) é eleito em Bom Jardim da Serra e Dalmir (PP) em Sangão

Novos prefeitos 02/04/2017 | 19h03 Atualizada em

Serginho Rodrigues de Oliveira (PTB - Coligação PTB/ DEM/ PSDB/ PSB) é o novo prefeito de Bom Jardim da Serra com 50,85% dos votos válidos. Foram 1.613 votos contra 1.559 do candidato Pedro Ostetto (PSD).



Serginho já havia sido eleito em outubro, mas o pleito foi anulado. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) considerou inelegível a vice, Priscila Dias, esposa do candidato. O PTB chegou a recorrer da decisão, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou o pedido. Desta vez, o candidato a vice na chapa de Oliveira foi Lourival Amaral (PSDB).

Até que Serginho assuma, a prefeitura de Bom Jardim da Serra será comandada pelo presidente da Câmara, Pedro Ostetto. Atualmente, Oliveira é o único chefe de executivo municipal em SC sob a sigla PTB.

Além de Bom Jardim da Serra, Sangão, no Sul do Estado, teve novas eleições neste domingo. O novo prefeito é Dalmir Carara Cândido (PP) , eleito com 51,59% dos votos válidos: 3.680 votos contra 3.453 do candidato Herivelto de Castro Reynaldo (PMDB). Com a eleição de Cândido, o PP conta 47 prefeitos no Estado.



O executivo municipal será gerido por Anderson de Souza (PP), presidente da Câmara Municipal, enquanto Dalmir não tomar posse.



Em Sangão, o pleito de outubro foi anulado porque o TSE negou, por unanimidade, o registro de candidatura de Castilho Silvano Vieira (PP). Ele foi considerado inelegível para o cargo já que iria para seu terceiro mandato, condição vedada pela Constituição Federal.



Castilho havia sido eleito vice-prefeito em 2008. Nos seis meses anteriores à eleição de 2012, substituiu o prefeito por um mês. Em 2012, foi eleito prefeito e, nas últimas eleições, requereu o registro para se candidatar novamente ao cargo.



Não foram registrados problemas com urnas eletrônicas nem crimes eleitorais em ambos os municípios. A abstenção em Bom Jardim da Serra foi de 11,43%. Já em Sangão, 13,11% dos eleitores não compareceram às votações.



A diplomação dos novos prefeitos e vices ocorrerá no dia 18 de abril. A data da posse depende da Câmara de cada cidade.

Em todo o Brasil, 12 municípios de seis estados elegeram novos prefeitos e vice-prefeitos hoje. Nessas cidades, os candidatos mais votados nas eleições de outubro de 2016 tiveram os registros de candidaturas cassados pela Justiça Eleitoral.