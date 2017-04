Semana começa com sol entre nuvens e chuva no litoral de SC

Tempo 03/04/2017 | 06h47 Atualizada em

A semana deve começar nebulosidade em todas as cidades de Santa Catarina. Nesta segunda-feira, especialmente na faixa próxima do litoral, o céu ficará parcialmente nublado com períodos de chuva, devido à circulação marítima. Já nos Planaltos e Oeste, o dia será de sol entre nuvens.

As temperaturas sobem um pouco no decorrer do dia, com máximas de até 31°C no Oeste, 29°C no Sul, 27°C no Vale do Itajaí e 26°C na região metropolitana de Florianópolis no turno da tarde.



Conforme a central de meteorologia da RBS, a condição de instabilidade que chegou no Estado é consequência da umidade que avança do mar com ajuda dos ventos.

— Isso quer dizer que mais uma vez os ventos úmidos vindos do mar continuam contribuindo para o aumento de nuvens nas áreas do Litoral, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte do estado — contou a meteorologista Bianca Souza.

Amanhã, terça-feira, a umidade do mar diminui e permite um tempo mais seco no Estado. O sol aparece, mas com variação de nuvens em alguns momentos do dia. Essa condição, segundo Bianca, faz com que as temperaturas subam um pouco mais ao longo da tarde.



Leia todas as notícias do Diário Catarinense