01/04/2017 | 08h32

Mirante do Morro da Lagoa com forte nebulosidade e chuva fraca no amanhecer deste sábado

O sábado é de variação no tempo em Santa Catarina. Em Florianópolis e região o dia começou com forte nebulosidade e momentos de chuva fraca. Em outras regiões, como Sul e Extremo Oeste, o sol apareceu. Imagem de satélite pela manhã mostrou a presença das nuvens na maior parte do Estado. Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o sol deve aparecer ao longo do dia em boa parte das cidades.

— O sábado e o domingo serão dias com muitas nuvens, mas que tanto irão permitir aberturas de sol, quanto irão provocar chuvas momentâneas. A instabilidade ocorre mais nos extremos do dia, quando a umidade do ar é maior. E como essa umidade do oceano não "atravessa" o Estado, regiões como Meio Oeste, Oeste e Extremo Oeste devem ter menos nuvens — explica Puchalski.

Veja a previsão por regiões, segundo a Epagri/Ciram:

LITORAL NORTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 27ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 27ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 30ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 23ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu estrelado

MEIO OESTE: máxima de 28ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu estrelado

OESTE: máxima de 29ºC

Manhã: Céu encoberto

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu estrelado

EXTREMO OESTE: máxima de 32ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu estrelado



Atenção para navegação

— A presença do ar frio e de um centro de baixa pressão deverá trazer, neste sábado e no domingo, uma ondulação de Sudeste/Leste mais forte, com previsão de ondas em torno dos 2 metros na costa e mais altas em alto mar onde o vento também deverá ser mais intenso — alerta Puchalski.

