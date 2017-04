Rapaz é encontrado com corte no pescoço em Penha

Violência 03/04/2017 | 21h52 Atualizada em

Um rapaz foi encontrado na tarde desta segunda-feira na estrada da Ponta da Vigia, em Penha, com um ferimento no pescoço que quase o decapitou.



De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima disse ter sido abordada por três homens por volta das 20h de domingo no bairro Armação do Itapocorói. Eles o teriam imobilizado e levado até a Ponta da Vigia.



Por ter reagido ao roubo de seu tênis e um celular, o rapaz acabou esfaqueado pelos homens, que o jogaram em um barranco. Ferido no pescoço, o jovem ainda andou cerca de 500 metros até ser localizado horas mais tarde pelos bombeiros voluntários e policiais militares. Ele estava lúcido quando recebeu socorro e foi encaminhado para o hospital.