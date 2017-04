Procissão do Senhor dos Passos reúne 22 mil pessoas em Florianópolis na noite deste sábado

desde 1766 01/04/2017 | 23h20 Atualizada em

— É uma imagem que transmite um carinho muito grande. Mesmo quem não é católico, quando chega aqui perante ela, para pra refletir. Ela traduz algo muito profundo pra gente.

O testemunho de Eliete Dib, que tem 72 anos e há cerca de 40 participa da Procissão do Senhor dos Passos na Capital catarinense, resume o que a imagem do Senhor Jesus dos Passos significa para os fiéis. Carioca, ela relembra que chegou a participar de procissões no Rio de Janeiro, mas diz que aqui é diferente:

— Aqui é peculiar, é muito gostoso porque todo mundo fica junto — conta.

Na noite deste sábado, cerca de 22 mil pessoas acompanharam o traslado desta e de outra imagem, a da Nossa Senhora das Dores, da Capela Menino Deus até a Catedral Metropolitana de Florianópolis. A caminhada faz parte da programação da 251ª Procissão do Senhor dos Passos. A etapa de transladação é quando elas são levadas da Capela, localizada no Imperial Hospital de Caridade, para a Catedral. Lá, ficam até a tarde de domingo, quando ocorre a cerimônia da Procissão e elas retornam ao local original.

Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agencia RBS

O trajeto passou pelas ruas Menino Deus, Bulcão Viana e Tiradentes até chegar à Catedral, na Praça XV de Novembro, durou cerca de uma hora e foi marcado por cantoria e gestos de fé. O evento reuniu pessoas de todas as idades, que agradeciam pelas bençãos alcançadas. O pequeno Rafael Hope, de dois anos, estava com os pais - a mãe contou que ele mesmo era uma graça alcançada. Já Calél Francisco da Silva, de apenas nove meses, estava em sua segunda procissão - a primeira foi quando ele estava na barriga da mãe.



Rafael Hope com os pais Márcio e Andrea Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agencia RBS

Tradição entre os católicos catarinenses desde 1766, a manifestação religiosa está em processo de ser registrada como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).



Realizada anualmente, sempre 15 dias antes da Páscoa, a procissão mobiliza milhares de fiéis no cortejo pelas ruas do Centro de Florianópolis. Para a edição deste ano a expectativa é reunir mais de 75 mil fiéis. Em 2016, o evento reuniu mais de 60 mil participantes.



Imagem do Senhor Jesus dos Passos, já na Catedral Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agencia RBS

Programação de domingo

9h30min - Missa na Catedral Metropolitana com a participação do Senhor Jesus dos Passos



16h - Procissão do Senhor Jesus dos Passos: imagens saem da Catedral e percorrem o Centro. Depois, voltam para a frente da Catedral antes de seguirem novamente em direção à Capela Menino Deus.



Pequeno Calél, de nove meses, na foto com o pai Cláudio Franscisco da Silva, vestiu-se como o Senhor Jesus dos Passos Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agencia RBS

Tradição e história



A Procissão Senhor dos Passos ocorre desde 1766, sempre 15 dias antes da Páscoa. A tradição começou dois anos depois de a escultura chegar a Florianópolis. Esculpida em madeira, a estátua deveria ter sido entregue a uma igreja em Rio Grande, no Rio Grande do Sul.



O barco que a levava parou por aqui para abastecer, mas não conseguiu seguir viagem em decorrência de fortes tempestades. Foram três tentativas de zarpar, sem sucesso. Com isso, a tripulação acreditou que se tratava de um sinal divino e que a imagem deveria permanecer em Florianópolis.

A estátua representa a primeira queda de Jesus a caminho do Calvário. Em tamanho natural, mostra Cristo ajoelhado segurando a cruz no ombro esquerdo. Ele usa uma túnica roxa com bordados dourados. A imagem preza pelo realismo, mostrando o sofrimento de Jesus. Os cabelos até hoje são cuidados por um cabeleireiro, além disso, uma estilista confecciona as roupas que vestem a estátua.

Saiba mais

Leia mais

Veja quais são as alterações de trânsito durante a Procissão Senhor dos Passos, em Florianópolis



Procissão do Senhor dos Passos é declarada Patrimônio Imaterial de Santa Catarina



Procissão Senhor dos Passos espera há três anos o título de patrimônio cultural brasileiro