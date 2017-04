"Pretinho Básico" comemora 10 anos de existência nesta segunda-feira

Dia de festa 03/04/2017 | 10h05 Atualizada em

Um dos maiores fenômenos de popularidade do Sul do Brasil acaba de completar uma década: o Pretinho Básico, programa de humor com duas edições diárias na Rádio Atlântida, chegou aos 10 anos de existência no último domingo, 2 de abril. Nesta segunda-feira, Alexandre Fetter, Luciano Potter, Porã, Neto Fagundes, todos membros da primeira formação do programa, além de Rodaika Daudt, Pedro Smaniotto, Duda Garbi, Rafinha, Marcos Piangers e Arthur Gubert devem promover uma edição especial do humorístico ao meio-dia.

Durante seu tempo no ar, o programa tem como principal característica a união de humor, por meio de piadas e personagens, e bate-papo. Nos últimos anos, o PB também apostou no engajamento do público em outras plataformas além do rádio: mais do que a média de 50 mil ouvintes por minuto, o programa conta com quase um milhão de seguidores no Facebook, é o terceiro podcast mais baixado no Brasil e tem transmissão ao vivo no Facebook.

— O que manteve o Pretinho Básico ativo todos esses anos é a química entre os participantes, mesmo com as inevitáveis mudanças de elenco. Além disso, tivemos que nos reinventar. Entramos em outras plataformas e, hoje, levamos humor para os gaúchos no rádio, no aplicativo, no site e nas redes sociais — destaca o apresentador Alexandre Fetter.

