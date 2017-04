Pedestre morre atropelado em Balneário Camboriú, no Norte de SC

BR-101 02/04/2017 | 10h32 Atualizada em

Um homem de 57 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na BR-101 em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de SC, na noite de sábado. Conforme o relatório divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 129 da rodovia, por volta das 19h45min. O condutor de 28 anos da Honda NXR, com placas de Brusque, se feriu sem gravidade e foi encaminhado para o hospital da cidade.

Conforme informações do site G1, o motociclista relatou aos policiais que a vítima atravessou a estrada em um local de pouca iluminação. Segundo a PRF, cerca de 500 metros do acidente existe uma passarela própria para travessia. O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi até o local e recolheu o corpo.

