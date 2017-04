Parque ecológico de Balneário Camboriú terá exposição de arte permanente

Revitalizado 03/04/2017 | 09h10 Atualizada em

Foto: Bola Teixeira / Arquivo Pessoal

A Secretaria de Meio Ambiente de Balneário Camboriú reabrirá ainda este mês a área central do Parque Ecológico Raimundo Malta, que está fechado desde janeiro para revitalização _ as trilhas permanecem fechadas, recebendo reparos.



Quem for ao local encontrará o espaço renovado, com uma coletânea de artes a céu aberto. Um acordo entre a prefeitura de Balneário Camboriú e o Instituto Jorge Schröeder trouxe ao parque 22 esculturas de diversos artistas plásticos, todas feitas com granito de Camboriú.