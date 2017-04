Obra da nova bacia de evolução do Porto de Itajaí vai atrasar

Portos 03/04/2017 | 15h00 Atualizada em

Foto: Divulgação / Porto de Itajaí

As adequações feitas no projeto do novo acesso aquaviário dos portos de Itajaí e Navegantes _ que incluem a nova bacia de evolução _ vão atrasar a entrega da empreitada, considerada essencial para manter a competitividade dos terminais locais. O novo prazo previsto para entrega é abril do ano que vem.



O entrave ocorre porque a não liberação dos recursos do governo federal para a segunda etapa da obra (orçada em R$ 200 mil) forçou mudanças no projeto para evitar que o que já foi feito, com dinheiro do Governo do Estado, se perca.

Ocorre que essas alterações demandam autorização dos órgãos ambientais, que ainda estão em fase de aprovação.



A primeira fase custará ao Estado R$ 105 milhões, obtidos através de um financiamento do BNDES, e garantirá a entrada de navios de até 335 metros nos portos locais. A segunda etapa deve abrir espaço para gigantes de até 366 metros de comprimento.



A nova bacia de evolução é considerada a mais importante obra de infraestrutura do Complexo Portuário do Itajaí-açu. Quando foi anunciada, ainda em 2013, previa-se que a primeira etapa estaria pronta no ano seguinte, sob pena de um prejuízo mensal de R$ 60 milhões _ que só não se confirmou que a retração no comércio exterior em todo o o mundo atrasou a migração de navios maiores para a América do Sul.



Os trabalhos começaram, oficialmente, um ano atrás. Desde então, os terminais locais já perderam a oportunidade de competir por escalas por falta de adequação dos acessos.