Metropolitano e Inter de Lages ficam no empate no Tio Vida

Em um jogo movimentado, com quatro gols, um pênalti e bolas na trave, Inter de Lages e Metropolitano ficaram no empate neste domingo no Estádio Vidal Ramos Júnior, em Lages. As equipes empataram em 2 a 2, com gols de Flávio e Valekeney para o Metrô, e Max (duas vezes) para o Colorado lageano.

Com o resultado, as duas equipes se mantêm nas mesmas posições antes do início da partida na classificação geral. O Colorado lageano segue na 8ª posição, com 16 pontos, enquanto o Metrô, com 14, é o 9º colocado. No returno, o Inter chega a cinco pontos e o Metropolitano vai a seis.



O jogo começou com os donos da casa na pressão, em busca do gol. E não demorou para que a torcida lageana soltasse o grito de comemoração. Aos 9, após levantamento de Michel Schmöller, o atacante Max apareceu dentro da área para testar a bola e abrir o placar.

O Metrô sentiu o gol e demorou para responder. Insatisfeito com o desempenho do time o técnico Mauro Ovelha mexeu no time e promoveu a estreia do meia Flávio, recém-contratado. O atleta de 27 anos mostrou que tem estrela. No primeiro toque na bola, aos 35, após cobrança de escanteio, ele marcou o gol e deixou tudo igual no placar.

No segundo tempo o Inter de Lages voltou melhor, na pressão, em busca do segundo gol. O atacante Max chegou a mandar a bola na trave. Sem gostar do que via, o treinador Mauro Ovelha voltou a mexer no time, colocando o volante Valkenedy. E o comandante mostrou que tem estrela. No minuto seguinte, aos 25, Valkenedy aproveitou cruzamento de Trípodi para colocar o Metrô na frente do placar.

O Colorado não se deu por vencido e chegou à igualdade novamente. Aos 34, Valkenedy tentou fazer o corte de uma jogada de ataque do Inter, a bola bateu na mão dele e árbitro marcou pênalti. Max cobrou e deixou tudo igual.

As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana pela 7ª rodada do returno. O Inter de Lages atua no sábado. Vai ao Norte do Estado enfrentar o Joinville, às 19h, na Arena Joinville. O Metrô, por sua vez, joga no domingo. O Verdão recebe a líder do returno Chapecoense, às 16h, no Estádio do Sesi.