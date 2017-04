Márcio Goiano fica "triste" com má atuação de Bill no Figueirense

Avaliação 02/04/2017 | 23h03 Atualizada em

Em seis partidas no returno do Campeonato Catarinense o Figueirense conseguiu somar apenas 4 dos 24 pontos disputados. Até aqui foi uma vitória, um empate e quatro derrotas, a última delas no sábado, dentro do Orlando Scarpelli, por 2 a 0 para a líder Chapecoense.



Curiosamente, foi a partida em que a equipe mostrou mais qualidade, criando oportunidades claras de gol. Mas não foi nada curioso saber que as chances desperdiçadas saíram dos pés do atacante Bill, justo o homem contratado para ser o artilheiro e que fez apenas um gol, de pênalti, desde que chegou.



Contra a Chape foram dois lances cara a cara com o goleiro Artur Moraes. No primeiro, ao tentar encobrir, a bola bateu no arqueiro do Verdão. No segundo, na etapa final e com o jogo ainda 0 a 0, Bill recebeu livre e tentou tirar do goleiro. A bola até passou por Artur, mas passou também fora do gol, fato que fez Bill e outros jogadores do Figueira desabarem no chão.



– Realmente, das oportunidades, basicamente ele (Bill) teve as melhores para fazer, as mais incisivas foram com ele. Infelizmente não aconteceu e foi mais uma derrota. Ficamos tristes em todos sentidos, pela derrota, pelo atleta, pelo ser humano e artilheiro – analisou o técnico Márcio Goiano.



E o treinador terá uma semana para tentar recuperar a autoestima do jogador, já que no próximo sábado o Figueira recebe o Avaí, às 16h, no Estádio Orlando Scarpelli.

Acesse a tabela do Catarinense

Leia mais sobre o Figueirense

Chapecoense bate o Figueira no Scarpelli e fica mais perto do título do returno do Catarinense