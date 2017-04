Manifestação de presos e familiares pode gerar suspensão de visitas em presídios de SC

Superlotação 03/04/2017 | 10h59 Atualizada em

Manifestações internas de presos seguidas por atos de familiares na frente das unidades previstas para esta segunda-feira podem gerar a suspensão de visitas e outras medidas de alerta no sistema prisional em Santa Catarina. Conforme o documento Departamento de Administração Prisional (Deap) que a reportagem teve acesso, os protestos internos de detentos podem acontecer até quarta-feira.

Nesta manhã, em frente aos presídios de Florianópolis e São Pedro de Alcântara, mães, mulheres e parentes dos detentos questionam as condições sanitárias dos locais. Segundo a esposa de um dos apenados do presídio da Capital, na Agronômica, que preferiu não se identificar, alguns presos não já não estão recebendo visita, banho de sol e alimento das famílias.

— Eles estão bebendo água com barro lá dentro. Não tem mais banho de sol e visitas. As celas cheiram mal — contou uma das familiares.

Em nota, o Departamento de Administração Prisional (Deap) confirmou o começo de movimentação e negou incidentes nos locais. Segundo a administração, os sistema prisional catarinense tem sido auditado pelo Judiciário com frequência e "nada de irregular foi encontrado". Para chamar a atenção, os presos estariam planejando não usufruir do horário de banho de sol, não receber visitas de familiares ou advogados e não se apresentarem para escoltas judiciais ou outras movimentações internas.

O Deap orientou estado de alerta em todas as cadeias e os gestores deverão informar os fatos aos juízes corregedores e promotores. No aviso interno, o consta ainda ordem aos chefes das unidades para que mobilizem a Polícia Militar a fim de aumentar a segurança externa se for necessário. O efetivo interno de agentes também será redobrado e os funcionários do plantão deverão permanecer nos presídios.

Confira a nota da o Deap na íntegra:

"A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC) está acompanhando a manifestação de familiares de detentos, iniciada na manhã desta segunda-feira ,03, em frente às unidades de Florianópolis e Blumenau. Até o momento não há registro de incidentes e a SJC comunica que, integrada às demais forças de segurança do Estado, segue monitorando a situação nas unidades prisionais e todas operam dentro da normalidade, sem alterações que comprometam a segurança da sociedade catarinense.

Nos últimos meses o sistema prisional catarinense tem sido auditado pelo Judiciário com frequência e nada de irregular foi encontrado. A SJC mantém acesso irrestrito e ilimitado aos órgãos internos e externos de fiscalização, como sua Corregedoria-Geral, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos da Comunidade e demais entidades ligadas aos Poderes Públicos ou à sociedade civil."



