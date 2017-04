Leopardo provoca o fechamento de aeroporto do Nepal

Ásia 03/04/2017 | 07h20 Atualizada em

O Nepal foi obrigado a fechar o único aeroporto internacional do país durante 30 minutos, nesta segunda-feira, depois que um leopardo foi observado perto da pista de pouso.



O porta-voz do aeroporto de Katmandu afirmou que funcionários do departamento de fauna selvagem, assim como das forças de segurança, estavam procurando o animal. Um voo internacional foi adiado em consequência do fechamento temporário das instalações.

— Fechamos o aeroporto durante 30 minutos depois do incidente, mas não encontramos o leopardo — disse Prem Nath Thakur.

Katmandu fica perto de colinas e bosques onde vivem leopardos, que em algumas ocasiões se perdem e chegam à cidade.



O aeroporto já teve problemas de segurança com aves, além de cachorros e gado, que provocaram a interrupção do tráfego aéreo.

Em 2016, um avião com nove passageiros fez um pouso de emergência depois que foi atingido por um pássaro na asa direita. Em 2012, 19 pessoas morreram após o impacto de uma ave contra um avião, que caiu pouco depois da decolagem.

