Lenín Moreno, o conciliador que sucederá Correa no Equador

Lenín Boltaire Moreno, o paladino das causas sociais, vai suceder o temperamental Rafael Correa na presidência do Equador depois de ter vencido o segundo turno nas eleições de domingo. A vitória é considerada uma garantia para a continuidade do regime socialista no país.

Moreno, de 64 anos, vice-presidente entre 2007 e 2013 e paraplégico há quase duas décadas, afastou-se do temperamento do antecessor. Com bom trânsito entre setores da imprensa e da classe empresarial, o candidato vitorioso afirmou que "é necessário outro estilo de governo, um estilo do diálogo, o estilo da mão estendida".

Formado em Administração Pública com estudos em Medicina e Psicologia, Lenín nasceu em 19 de março de 1953, em Nuevo Rocafuerte, uma localidade remota na fronteira com o Peru.

Um erro em sua certidão de nascimento fez com que seu segundo nome fosse Boltaire, invés de Voltaire. Segundo ele, seus pais, que eram professores, tinham tendências bem definidas: o pai era socialista, por isso o nome Lenín, e a mãe tinha ideias liberais, daí Voltaire.

Moreno perdeu o movimento das pernas ao ser baleado durante um assalto em 1998. Em função disso, escreveu vários livros motivacionais.

— O humor é bom para a saúde, não é algo que os médicos receitem — declarou ao recordar que passou quatro anos prostrado em uma cama.

Sua dedicação a programas sociais para pessoas com deficiências físicas enquanto vice-presidente lhe valeu a indicação ao Prêmio Nobel da Paz de 2012 e, desde 2014, é o enviado especial do secretário-geral da ONU para Deficiência e Acessibilidade, cargo ao qual renunciou no ano passado para disputar a presidência.

Socialista conservador

Moreno é muito exigente no trabalho e sempre foi taxativo quanto à manutenção do chamado "Socialismo do Século XXI", que fez com que Correa modernizasse o país graças à renda petroleira.

Herdeiro de um país endividado, com desemprego crescente e custo de vida elevado devido à queda do preço do petróleo, o novo presidente precisará muito de seu estilo conciliador para recuperar a confiança da classe média e dos empresários.

O analista Simón Pachano o descreveu à AFP como um político "à esquerda em termos econômicos, mas conservador em relação a valores", enquanto que seu colega Franklin Ramírez afirmou que no início da campanha apresentou-se como um "descorreísta".

No encerramento da campanha, se comprometeu a fazer "uma cirurgia maior contra os corruptos deste governo", manter e ampliar os programas sociais para as camadas mais populares — a base de seu voto —, incentivar o empreendimento mediante créditos e reduzir impostos para recuperar a capacidade de consumo dos equatorianos.

Moreno é partidário de governar junto a políticos mesmo de fora do movimento governista Aliança País, liderado por Correa.

— É uma pessoa muito mediadora, não gosta de conflitos — comentou Xavier Torres, presidente do Conselho Nacional de Deficientes Físicos.

É casado há 40 anos e, em março passado, virou avó. A segunda de suas tem três filhas teve trigêmeos.

