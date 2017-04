Insulza abandona corrida presidencial no Chile

Santiago 01/04/2017 | 22h39

O ex-secretário-geral da OEA José Miguel Insulza abandonou neste sábado a corrida presidencial no Chile, depois que o seu partido descartou lançar uma consulta cidadã para definir seu candidato.

Neste sábado, o Comitê Central do Partido Socialista (formação da presidente Michelle Bachelet e de Insulza) decidiu eleger de forma direta seu candidato, uma decisão que abre a porta para apoiar o ex-presidente Ricardo Lagos, que já lançou sua aspiração presidencial por outro dos partidos da coalizão governista de centro-esquerda Nueva Mayoría.

"Eu disse que não estou disponível para participar de outra forma de indicação diferente da consulta cidadã acordada no nosso Congresso (partidarista) e não me resta mais do que ratificar essa decisão", apontou Insulza em uma carta pública difundida em Santiago.

Insulza - que antes de lançar sua aspiração presidencial renunciou ao seu cargo como agente do Chile ante a Corte Internacional de Justiça no caso da demanda marítima da Bolívia - não conseguiu se impor nas pesquisas, nas que aparece com apenas 1% das intenções de voto.

A oito meses da eleição que definirá o sucessor de Bachelet, o ex-presidente Sebastián Piñera é o favorito nas pesquisas.

gfe/fj/db