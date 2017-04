Homenagens e festa marcam chegada do Atlético Nacional em Chapecó nesta segunda-feira

Recopa Sul-Americana 03/04/2017 | 15h44 Atualizada em

A delegação do Atlético Nacional foi recebida com festa na tarde desta segunda-feira em Chapecó, onde disputará o primeiro jogo do Recopa Sul-Americana na noite de terça. O voo da Avianca pousou às 13h45min no aeroporto Serafim Bertaso e foi recepcionado com jatos d´água por dois caminhões do Corpo de Bombeiros.

Na saída do avião, os jogadores e comissão técnica foram recebidos por autoridades locais, entre elas o prefeito Luciano Bulligon e o presidente da Chape, Plinio de Nes Filho, recebendo uma medalha. Crianças ficaram perfiladas com bandeiras da Chape e do Atlético Nacional enquanto a banda da Polícia Militar tocou músicas como "Emoções" e "Amigos para sempre".

Em seguida, a delegação do Nacional entrou no ônibus, onde seguiu até o hotel, no centro da cidade. Na saída do aeroporto, torcedores colombianos e brasileiros cantaram em apoio ao time de Medellín. Na chegada ao hotel, a festa foi ainda ainda maior. Centenas de torcedores cantavam "Vamos, vamos, Chape" e "É campeão" para os jogadores colombianos.

Ainda no hotel, os jogadores receberam um desbravador de cristal e uma carta de agradecimento escrita pelo prefeito de Chapecó. Ainda na tarde desta segunda-feira a Chapecoense realizará um treino fechado no CT Água Amarela. Durante a noite, os colombianos farão um trabalho de reconhecimento do gramado da Arena Condá.

