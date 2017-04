Homem é detido após denúncia de farra do boi em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis

Maus tratos 02/04/2017 | 12h17 Atualizada em

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem suspeito de participar de uma farra do boi entre a noite de ontem e madrugada deste domingo em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. Policiais do 24º Batalhão receberam uma denúncia do evento, foram até o local e encontraram um boi abandonado. Em seguida, o condutor de um caminhão chegou no terreno para levar o animal e foi preso em flagrante.

Conforme o tenente-coronel Araújo Gomes, a região é considerada um dos principais locais para a farra no Estado. Na última semana, a PM encontrou um boi sem brinco de identificação, com sinais de cansaço e agitado. Segundo os agentes, o grupo percebeu a chegada da polícia e fugiu.

A farra do boi é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (9.605/98) e a pena pode variar de três meses a um ano de detenção. Denúncias podem ser feitas pelo 190.

Leia mais notícias:

PM encontra boi cansado e agitado e farristas conseguem fugir em Governador Celso Ramos