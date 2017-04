Governo Temer é contrário à legalização do aborto até a 12ª semana de gestação, diz jornal

Polêmica no STF 03/04/2017 | 14h32 Atualizada em

O governo Michel Temer (PMDB) posicionou-se contra a legalização do aborto até o terceiro mês de gestação. Convidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a manifestar-se sobre o tema, o Planalto elaborou um documento para a Advocacia Geral da União (AGU), no qual defende que ''a vida do nascituro deve prevalecer sobre os desejos das gestantes''.

No domingo, 2, Temer havia publicado em sua conta pessoal no Twitter a seguinte mensagem: "É falsa a informação de que a Presidência da República tenha se posicionado sobre a questão do aborto, como circula nas redes sociais. O tema ainda está sob análise e a AGU irá responder oficialmente ao STF oportunamente". Mas o jornal O Estado de S. Paulo confirmou nesta segunda-feira, 3, que a ministra da AGU Grace Mendonça teria recebido a nota técnica contrária à ampliação da legalização do aborto. Ao jornal, ela ainda disse que vai formalizar uma resposta levando em consideração a posição do presidente até terça-feira, 4.

Para o governo, a legislação atual, que proíbe a prática e abre poucas exceções, é adequada. Ao abordar as ''trágicas estatísticas'' que envolvem as mulheres que abortam clandestinamente, o governo afirma que "não são o Estado nem as leis que constrangem as mulheres às práticas abortivas clandestinas e arriscadas".

O governo afirma na nota técnica que cabe ao Congresso alterar a atual lei sobre o aborto, mas destaca que ''os representantes políticos da sociedade brasileira têm optado pela proteção dos interesses dos nascituros''. O documento, ao qual o jornal paulistano teve acesso, deve embasar a resposta da AGU à ministra Rosa Weber, relatora no STF de uma ação que trata da legalização do aborto, de autoria do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e do Instituto Anis (leia mais abaixo).

Na última terça-feira, 28, a Câmara dos Deputados também foi instada a manifestar-se no mesmo prazo de cinco dias. Procurada, a assessoria de imprensa do Congresso não respondeu aos questionamentos da reportagem até a publicação desta matéria. O Senado Federal, que também deve emitir parecer, também não informou seu posicionamento ao Diário Catarinense até as 14h30min desta segunda-feira. O conteúdo será atualizado mediante obtenção de retorno.

Entenda a ação que quer ampliar a legalização do aborto

Na véspera do Dia Internacional da Mulher deste ano, mais especificamente em 7 de março, o PSOL e o Instituto Anis protocolaram uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando a criminalização do aborto pelo Código Penal. A Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) apresentada quer que o Supremo considere inconstitucionais dois artigos do Código Penal, os números 124 e 126, para que as mulheres que fizeram a interrupção da gravidez até a 12ª semana não sejam consideradas criminosas.

"A leitura da ação é de que direitos fundamentais das mulheres, como à liberdade, à dignidade, ao planejamento familiar e à cidadania, estão sendo obstruídos pela atual regra do Código Penal", explicam o partido e o instituto, que é focado em bioética, feminismo e direitos humanos.

Em entrevista à Carta Capital, que foi reproduzida no site do Instituto Anis, a antropóloga Débora Diniz justifica a ação:

— Porque toca diretamente na dignidade da vida das mulheres. A criminalização atinge diretamente essa dignidade, fragiliza esse conjunto de direitos de mulheres, como não sofrer discriminação e maus tratos. É um dos princípios fundamentais da República — disse.

Por e-mail, a assessoria de comunicação do Instituto Anis disse que "as informações ainda não foram prestadas dentro do processo da ADPF". A entidade prometeu posicionar-se "quando isso ocorrer e tiver acesso à íntegra da manifestação, tanto da AGU quanto dos outros órgãos".

Neste endereço, o PSOL rebate os principais argumentos contrários à legalização ou descriminalização do aborto. O partido ainda não se manifestou sobre a movimentação recente do governo Michel Temer.

