Governo de Santa Catarina emite nota de solidariedade após deslizamento de terra na Colômbia

Passados seis meses da tragédia com o avião da Chapecoense em Medellín, catarinenses e colombianos se uniram novamente em solidariedade. Depois da notícia do deslizamento de terra que deixou ao menos 250 pessoas mortas na Colômbia, o Governo de Santa Catarina emitiu uma nota de solidariedade ao país.

Na carta assinada pelo governador e o secretário executivo de Assuntos Internacionais de SC, Raimundo Colombo e Carlos Adauto Virmond Vieira dedicaram "todo o carinho e a ajuda possível" que foram oferecidos pelos colombianos na queda do avião da Chape. Confira um trecho:

— Os catarinenses, que já sofreram com uma tragédia semelhante, expressam sua solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e às autoridades colombianas e desejam a pronta recuperação dos feridos.



A Colômbia decretou estado de calamidade pública em Mocoa, cidade que registrou maiores danos. O deslizamento ocorreu às 23h30min locais de sexta-feira pelo transbordamento dos rios Mocoa, Mulato e Sangoyaco no departamento de Puntamayo. Nesta segunda-feira, dois dias após o deslizamento, moradores ainda procuram por familiares sob a lama.



Além do poder executivo, o time da Chapecoense usou a conta do Twitter para apoiar as vítimas. O clube também mudou também a foto do perfil para o símbolo com as cores da bandeira colombiana.

Nós sabemos o quanto a solidariedade dá força para superar momentos tão difíceis. Colômbia, nossos corações estão com vocês! #ForçaColômbia pic.twitter.com/2zZ2gv88KQ — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 2 de abril de 2017

Amanhã, terça-feira, o time joga contra o Atlético Nacional na Arena Condá, no Oeste pela Recopa, que reúne os campeões da Sul-americana e Libertadores. Na programação para a chegada dos jogadores, o prefeito Luciano Buligon decretou ponto facultativo na prefeitura. Algumas escolas particulares também pretendem terminar mais cedo as aulas.

