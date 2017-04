Goiano tem indefinições no meio de campo para o clássico com o Avaí

Figueirense 03/04/2017 | 19h28 Atualizada em

O técnico Márcio Goiano vai ter dor de cabeça para escalar o Figueirense contra o Avaí no domingo, no Orlando Scarpelli. O maior problema é o meio de campo. O volante Juliano está fora, por conta de uma torça no tornozelo. Outro que não poderá entrar em campo é o meia Ferrugem, que não joga mais no Estadual em função de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Josa pode herdar uma das vagas, porém também é dúvida, segundo o repórter Kadu Reis, da rádio CBN Diário. No ataque, a dúvida é o atacante Bill. Ele atuou contra a Chapecoense, no sábado, com um efeito suspensivo, já que foi punido com quatro jogos de suspensão por conta de uma cotovelada em Junior Sutil, do Joinville. Um novo julgamento está marcado para quinta-feira e pode reduzir a pena. No gol, Thiago Rodrigues segue com dores no cotovelo e passará por exames ao longo da semana para saber a gravidade da lesão. No sábado, ele foi substituído por Luis Carlos.

O alvinegro está em situação complicada na tabela e precisa vencer para afastar a possibilidade de rebaixamento. Após o clássico, o time viaja a Tubarão para enfrentar o time da casa e fecha o returno contra o Metropolitano, no Scarpelli.

