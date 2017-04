Figueirense recebe a líder Chapecoense no Scarpelli

Catarinense 01/04/2017 | 07h13 Atualizada em

Enquanto o Figueirense luta para engatar uma sequência de bons resultados, a Chapecoense trabalha focada no título do returno do Campeonato Catarinense. Os números jogam a favor do time do Oeste, que engatou uma sequência de quatro vitórias seguidas nas últimas cinco partidas. Já o Alvinegro vem de uma vitória e um empate, distante nove pontos do topo da tabela.

Os cenários são opostos e o Furacão precisa dos três pontos para continuar respirando, se distanciando da zona de rebaixamento e aliviando a pressão interna. Vencer a equipe líder do Estadual neste sábado, às 16h, no Scarpelli, daria uma injeção de ânimo no grupo alvinegro que, agora, tem a presença física do novo superintendente de Esportes, Carlos Arini.

Apresentado na sexta-feira, o dirigente está de olho no mercado. Quer contratar reforços pontuais, analisar as peças que estão no clube para depois avaliar quem será dispensado.

- Vamos qualificar, isso está claro. Não vou falar de números. Se você perguntar para o torcedor, ele vai dizer que precisa de tudo, mas no futebol não é assim. Você pode recuperar jogadores dentro do vestiário. O negócio é ser cirúrgico, temos uma Série B com o objetivo de voltar à elite. Trazer por trazer? Não, vamos trazer para resolver. Vai sair gente? Vai sair, é normal - ponderou Arini.

Embalada pela goleada sobre o Brusque na última rodada, a Chape tem três pontos a mais do que o vice-líder do returno, o Joinville. Um triunfo no Orlando Scarpelli manteria o Verdão na liderança geral do campeonato, com a vantagem de jogar na Arena Condá a final com o Avaí, caso confirme o título.

- O caminho é esse. Continuar trabalhando forte e fazer o nosso melhor para que os resultados saiam - completou o lateral João Pedro.

Ficha técnica

Figueirense

Thiago Rodrigues; Dudu, Dirceu (Marquinhos), Bruno Alves e Marlon; Helder, Patrick, Juliano e João Pedro; Anderson Aquino e Bill.

Técnico: Márcio Goiano.

Chapecoense

Artur Moraes, João Pedro, Grolli, Nathan e Reinaldo; Luiz Antônio, Andrei Girotto e Dodô; Rossi, Túlio de Melo (Wellington Paulista) e Arthur.

Técnico: Vagner Mancini.

Arbitragem: Rodrigo D'Alonso Ferreira, auxiliado por Carlos Berkenbrock e Helton Nunes.

Horário: 16h deste sábado.

Local: Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

