FCF altera dia e horário do clássico entre Figueirense e Avaí

De novo! 03/04/2017 | 17h23 Atualizada em

Pela segunda vez, a Federação Catarinense de Futebol alterou a data e o horário do clássico entre Figueirense e Avaí, válido pela 7ª rodada do returno. Agora a partida será disputada no domingo, dia 9, às 18h30min, no Estádio Orlando Scarpelli.



As mudanças



O clássico estava marcado inicialmente para domingo, dia 9, às 16h. Mas no dia 31 de maio foi alterado para sábado, dia 8, às 16h. Mas nesta segunda-feira foi modificado novamente.



Segundo a Federação, a alteração foi por um pedido para "adequação à grade de programação da detentora dos direitos de transmissão".



