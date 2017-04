EUA: Ivanka Trump e Jared Kushner continuam recebendo rendimentos milionários

Washington 01/04/2017 | 11h00

A filha do presidente americano, Ivanka Trump, e seu marido, Jared Kushner, mantiveram ativos imobiliários avaliados entre 240 e 740 milhões de dólares desde que passaram a trabalhar para o governo, segundo documentos publicados na sexta-feira pela Casa Branca.

Desde que Donald Trump foi eleito, em novembro, seu vasto império financeiro tem sido examinado de perto por especialistas em ética, que advertiram sobre a possibilidade de surgir conflitos de interesses pela ausência clara de uma delimitação entre os negócios e a função política.

Os documentos divulgados nesta sexta-feira mostram que Ivanka e Kushner, que exercem a função de conselheiros do presidente, continuam recebendo os rendimentos dos ativos.

Nesta semana, a filha do presidente americano anunciou que ela e seu marido se tornarão funcionários federais não remunerados.

A filha mais velha do magnata imobiliário já dispunha de um gabinete na Casa Branca, embora não seja empregada pelo governo, uma situação que gerou críticas e questionamentos.

Desde que Donald Trump assumiu seu cargo, Ivanka Trump, de 35 anos, está muito presente na ala oeste da Casa Branca, o núcleo do poder americano.

Já participou de inúmeros encontros com dirigentes estrangeiros, entre eles a chanceler alemã, Angela Merkel.

Um dos assuntos sensíveis é a participação de Ivanka no Trump International Hotel, situado a poucas ruas da Casa Branca.

Vários críticos assinalaram que grupos de interesse ou governos estrangeiros poderiam ficar no hotel de luxo com o objetivo de obter benefícios do governo.

