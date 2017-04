Estrada da Costeira de Zimbros em Bombinhas é fechada para evitar invasões

Meio ambiente 03/04/2017 | 10h04 Atualizada em

Após denúncias de que havia carros e motos circulando na estrada aberta na Costeira de Zimbros, em Bombinhas, a prefeitura instalou um portão no local no fim de semana.A Costeira é área de preservação, mas a prefeitura abriu uma passagem ali durante a temporada para facilitar o conserto de uma adutora que rompeu e deixou parte da cidade sem água durante o verão. A ONG Unidos por Bombinhas vinha denunciando a circulação ilegal de veículos pelo local.

Prejuízo nos táxis

Nenhum representante da Uber apareceu na audiência pública que discutiu a regulamentação do serviço em Balneário Camboriú na sexta-feira à noite. Os taxistas, que compareceram em peso, disseram que perderam 70% do rendimento desde que o aplicativo passou a operar na cidade, em março.O projeto de lei que regulamenta a atuação da Uber, apresentado pelo vereador Omar Tomalih (PSB), segue em tramitação no Legislativo.

Combustível errado

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) decidiu manter a condenação de um posto de gasolina de Itajaí a pagar R$ 26 mil em indenização ao dono de um Land Rover. O carro teve peças danificadas após ter sido abastecido, por engano, com etanol ao invés de diesel. A decisão foi por unanimidade.