Esse time faz coisa! Avaí vira em cima do Brusque com gol nos acréscimos

Todo jogo do Avaí daqui pra frente, ao que parece, será com emoção. Na quinta-feira o Leão venceu o JEC com gol aos 45 minutos da etapa final. E neste domingo, no Estádio Augusto Bauer, o Leão venceu o Brusque por 3 a 2, de virada, com gol do atacante Junior Dutra aos 47 minutos do segundo tempo, resultado que mantém o time na briga pelo título do returno e iguala a Chapecoense em pontos na classificação geral.



O Bruscão saiu na frente logo aos quatro minutos de jogo. Ex-Avaí, o meia Assis bateu uma falta com força e categoria no travessão, tanto que a bola voltou para fora da área para Leilson, de primeira, emendar um chute rasteiro no cantinho de Kozlinski. O restante da primeira etapa foi morno, com o Avaí errando muitos passes e criando pouco.



Lei do ex? Temos!



Já na etapa final a coisa melhorou para o time da Capital. Diego Jardel teve a oportunidade de fazer lançamentos na área, mas não foi feliz. Aí ele saiu para a entrada de Lourenço. Em um dos seus primeiros lances, o garoto da base acertou a bola na cabeça de Alemão, que empatou aos 24 minutos. O defensor foi contratado pelo Avaí em 2016 após ele se destacar no Brusque no Estadual.



A partir daí o jogo ficou bom. Aos 33 minutos, Eliomar levantou a bola na grande área do Avaí, o lateral João Carlos fez uma assistência de cabeça e o veterano Carlos Alberto, de carrinho, colocou no fundo da rede. Mas a festa dos donos da casa acabou dois minutos depois. Em boa jogada individual de Junior Dutra, ele cruzou de trivela e Romulo, de primeira e de canhota, empatou novamente a partida.



O empate em 2 a 2 não iria agradar ninguém, e o volume de jogo do Avaí acabou sendo fundamental para a equipe conquistar a vitória. Após uma rebatida da defesa, a bola voltou pra área, após uma bicicleta de Leandro Silva, e Junior Dutra, sozinho e em posição legal, encobriu Rodolpho para garantir os três pontos, cheios de emoção, do Leão.



Após o apito final, membros da comissão técnica do Brusque partiram pra cima do trio de arbitragem para reclamar de impedimento, mas as imagens mostraram que o lance foi legal.



Próximos jogos



O Avaí terá pela frente o clássico com o Figueirense, no próximo sábado, às 16h no Orlando Scarpelli, para mostrar que vai buscar o título do returno. Já o Brusque poderá sepultar as chances do Almirante Barroso de permanecer na Primeira Divisão se vencer a equipe de Itajaí no domingo, às 16h, no gramado sintético do Estádio Camilo Mussi.



> FICHA TÉCNICA <



BRUSQUE 2



Rodolpho; João Carlos, Cleyton, Neguette e Carlos Alberto; Mineiro (Diogo Roque), Boquita, Leilson e Assis (Manu); Eliomar e Michel Dougas.

Técnico: Pingo.



AVAÍ 3



Kozlinski, Leandro Silva, Betão, Alemão e Capa; Luan, Judson (Caio César) e Diego Jardel (Lourenço); Romulo, Junior Dutra e Denilson.

Técnico: Claudinei Oliveira.



Gols: Leilson (B), aos 4 minutos do 1ºT; Alemão (A), aos 24 minutos do 2ºT; Carlos Alberto (B), aos 33 do 2ºT. Romulo (A), aos 35 minutos do 2ºT.

Cartões Amarelos: João Carlos (B); Kozlinski, Caio César e Alemão (A).

Público: 1.441

Renda: R$ 25.939,00

Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Thiago Americano Labes e Johnny Barros de Oliveira.



