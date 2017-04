Empresas de tecnologia de SC estão com 200 vagas de emprego abertas

Oportunidades 03/04/2017 | 18h12 Atualizada em

Grandes e pequenas empresas de tecnologia catarinenses estão contratando. As vagas somam 226 oportunidades de emprego e desenvolvimento profissional para quem procura uma chance de entrar neste mercado que movimenta R$11,4 bilhões em Santa Catarina, de acordo com dados da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate), em parceria com a Neoway.

Confira a relação das vagas abertas:



Resultados Digitais



Empresa líder do mercado latino americano em plataformas de automação de marketing, conta com 48 vagas em aberto para Florianópolis (SC). A empresa já tem cerca de 500 funcionários e a expectativa é contratar mais de 200 funcionários no ano, aproximadamente 60 por trimestre. Os interessados podem obter mais informações e cadastrar o currículo neste link.

Vagas: Administrativa Financeira; Customer Success; Vendas; Marketing e

Recursos Humanos.



Softplan



Uma das maiores empresas de software do Brasil, está com 39 vagas abertas em áreas técnicas e de liderança em Florianópolis. Os pré-requisitos e o cadastro de currículos estão disponíveis neste site.

Vagas: Analista de Cobrança; Analista de Contratos de TI; Analista de Desenvolvimento de Vendas; Analista de Inovação e Novos Negócios; Analista de Marketing Digital (Gestão de Conteúdo/Inbound Marketing); Analista de Sistemas; Analista de Sistemas; Assistente Comercial; Cientista de Dados; Coordenador de Vendas; Designer de Inovação; Designer UX/UI; Engenheiro de Performance; Executivo Comercial; Gestor de Projetos; Jovem Aprendiz, entre outras.



IPM Sistemas



Desenvolvedora de softwares para a gestão pública, está com 17 vagas abertas para as áreas técnica, jurídica, projetos e desenvolvimento. Os pré-requisitos estão disponíveis neste site. Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mailrecrutamento@ipm.com.br. Há vagas para Florianópolis, Rio do Sul e Brusque.

Vagas: Advogado;Assistente comercial; Técnico em suprimentos; Técnico tributário; Técnico contábil; Analista de qualidade; Programador; Coordenador de projetos (Florianópolis), entre outras.



HBSIS

Empresa especializada em sistemas de logística, vendas e soluções de TI, está com 22 vagas disponíveis para atuação em Blumenau. A empresa oferece benefícios como auxílio educação e universidade corporativa. A consulta aos pré-requisitos e ocadastro de currículos podem ser feitos pelo site da empresa.

Vagas: UX Designer; Arquiteto de Software; Analista de Mudança; Prospecção; Executivo de Contas; Programador; Estágio de Suporte, entre outras.

Peixe Urbano



Recém chegado a Florianópolis, cidade para onde mudou suas operações neste início de ano, o Peixe Urbano é a maior empresa de e-commerce local do Brasil, conta com quatro vagas para a capital catarinense.

Vagas: Arquivologista; Analista de produto; Analista de DW sênior; Analista de gestão de canais.



Involves



Empresa de tecnologia focada no segmento de trade marketing e considerada a melhor pequena empresa de TI para se trabalhar no Brasil, está com 17 vagas abertas para Florianópolis. Mais informações podem ser conferidas no site.

Vagas: Consultor em Pré-venda; Analista de Qualidade; Desenvolvedor IOS III; Editor de Vídeo; Instrutor de Treinamento; Analista de Suporte e Relacionamento; Consultor Comercial Internacional; Analista Comercial; Analista de Marketing Institucional; Assistente de Comunicação de Eventos, entre outras.

Senior



Referência nacional em softwares para gestão empresarial, está com 58 oportunidades abertas para atuação em Blumenau e uma em Joinville. No site da empresa os interessados podem acessar o perfil das vagas, a política de gestão de pessoas da empresa e a área de cadastro de currículos.

Vagas: Programador; Projetistas de Software; Analista de negócios; Arquitetos de Software; Analistas de Processos; Executivo técnico de Negócios, entre outras.

Vista



Desenvolvedora de CRM para o setor imobiliário, tem duas vagas de trabalho na Capital. Indicações podem ser encaminhadas pararh@vistasoft.com.br.

Vagas: Vendedor (Inside Sales); Pré-Vendas.



Cata Company



Empresa que produz soluções tecnológicas para o varejo e mercado financeiro, como o equipamento CataMoeda e o cofre inteligente CataCash, tem uma vaga aberta para Florianópolis. Os requisitos são: ensino superior em Análise de Sistemas ou cursos correlacionados e conhecimento intermediário em linguagem de programação DOT.NET, SQL Orientação Objetos e Análise UML. Interessados devem enviar o currículopara o e-mail: carlos@catacompany.com.

Vaga: Analista Desenvolvedor



SumOne



Desenvolvedora da primeira plataforma de local store marketing para o varejo brasileiro, tem uma vaga aberta para Florianópolis. Os candidatos interessados devem estar cursando ou ter finalizado o ensino superior completo. Para mais informações e cadastro dos currículos acesse o site.

Vaga: Analista de Marketing Digital



** Startups



Darwin Starter é um dos primeiros programas catarinenses de aceleração de startups. Foi criado em 2015, em Florianópolis, com o objetivo de investir financeiramente e contribuir com mentorias e networking para o desenvolvimento de projetos inovadores. Algumas das empresas aceleradas pelo Darwin estão contratando. Confira as vagas abertas:



ContaBoa: uma vaga aberta para Backend Engineer, com experiência de cinco anos ou mais com desenvolvimento de software. Conhecimento em Ruby é desejável.



Vigius: três vagas abertas. Os interessados devem enviar um e-mail com breve apresentação e link do linkedin para ola@vigius.com.br. Xamarin Developer - Desenvolvimento Mobile utilizando C#UX Designer - Projetista de experiência dos clientes & usuários e designer de interfaces. Data Scientist - Analista de Big Data para desenvolver e estruturar arquitetura da PlataformaVigius.



Repasse Rápido: uma vaga para Desenvolvedor Android Sênior. Os requisitos são: proficiência em Android, com conhecimento em Front End desejável e Reactive Nativebásico. O currículo deve ser enviado para felipe@repasserapido.com.br.

Exact Sales: startup especializada em gestão de vendas complexas para o mercado corporativo tem oito vagas abertas para trabalhar em Florianópolis: Analista Jurídico; Analista de Testes; Analista de Sistemas; Analista de Customer Sucess Senior; Analista de Customer Sucess KAcc; Consultor de Vendas.



Geek Hunter: startup sediada em Florianópolis que desenvolve uma plataformaonline para captação de profissionais no mercado para empresas de tecnologia, tem três vagas abertas: Sales Representative / Inbound SalesTech Recruiting ManagerContent Manager - RH Tech.



